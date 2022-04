Eversheds Sutherland annonce la cooptation de deux nouvelles associées à Paris

Cristina Audran-Proca a rejoint le cabinet en 2020. Avec un profil résolument international, elle est spécialisée dans les transactions M&A transfrontalières notamment dans les opérations de private equity et de type venture capital à travers l’Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie. L’expérience de Cristina couvre une grande diversité de secteurs, avec un focus particulier sur les nouvelles technologies, les télécoms, le domaine de la pharmaceutique et de la santé, les services financiers et le secteur de la distribution et des biens de grande consommation. Cristina a coordonné des transactions dans plus de 50 juridictions, étant notamment intervenue dans des multiples opérations transatlantiques (investissements américains en Europe et vice versa). Cristina conseille par ailleurs les entreprises sur leurs accords commerciaux stratégiques. Avocate européenne (UE) inscrite au barreau de Paris depuis 2016, elle est également avocate de droit anglais et avocate roumaine. Outre le français, elle parle roumain, anglais, italien et espagnol. Elle a commencé sa carrière en Corporate / M&A en 2005 chez Linklaters puis a exercé au sein de plusieurs cabinets anglais et américains à Paris, Londres et Bucarest. Elle est diplômée de l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne (Master II en droit des affaires et de l’économie) ainsi que de la faculté de droit de l'Université de Bucarest.

Avocate au Barreau de Paris depuis 2013 et diplômée de l'Université de Paris II - Panthéon-Assas (Master I en droit du travail) et de l'Université de Paris XI - Sceaux (Master II Professionnel Droit et Pratique des Relations du Travail), Manon Lamotte a rejoint en 2019 le département Droit social d’Eversheds Sutherland, dirigé par Déborah Attali, après avoir exercé pendant 7 ans chez Clifford Chance. Elle conseille des clients français et internationaux dans tous les aspects du droit du travail, avec une expertise particulière en matière de projets internationaux et complexes liés aux réorganisations d'entreprises et de licenciements collectifs pour motif économique. Manon est récemment intervenue sur des réorganisations de grande ampleur dans les secteurs du transport aérien, du voyage et de l’industrie automobile. Elle figure notamment en 2021 sur la liste des 25 « Europe’s Best Up-and-Coming Female Lawyers » établie par une publication juridique internationale reconnue, pour son travail de premier plan sur divers projets de réorganisations complexes.

Ces promotions s’inscrivent parmi les 31 promotions d'associés (20 femmes et 11 hommes) annoncées par Eversheds Sutherland (International) dans ses bureaux au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, avec effet au 1er mai 2022. A compter de cette date, le bureau de Paris comptera ainsi 23 associés et plus d’une centaine de professionnels du droit.