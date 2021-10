Versailles va fêter les 400 ans de la naissance d'André Le Nôtre

Parmi les temps forts de "L'année Le Nôtre", le bassin de Latone, sans doute l'œuvre la plus célèbre des jardins de Versailles, sera restauré ainsi que son parterre grâce au mécénat de la fondation Philanthropia. Pour la première fois, les millions de visiteurs qui parcourent chaque année les allées du parc pourront découvrir et suivre en direct toutes les étapes de la restauration de ce chef-d'œuvre de l'architecture des jardins de Le Nôtre.

"Un belvédère sera construit autour du chantier permettant au public de suivre l'avancée des travaux tout en favorisant un échange entre les artisans et les visiteurs", a expliqué Catherine Pégard, présidente du Château de Versailles. Situé au centre de la Grande Perspective, marquant le début de l'Allée Royale menant jusqu'au bassin d'Apollon, le bassin et le parterre de Latone constituent l'ouvrage clef du système hydraulique du parc de Versailles.

Les eaux collectées dans ses galeries souterraines alimentent ensuite les effets des autres bassins du parc. L'année 2013 verra aussi le retour de sculptures monumentales du célèbre sculpteur Pierre Puget, "Milon de Crotone" et "Persée et Andromède", réalisées en moulage. A l'occasion des rendez-vous aux jardins, la 3e édition de "Lire au jardin, fête du livre et de la presse jardin", se tiendra au Petit Trianon.

