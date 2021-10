Versailles se fait belle pour fêter l'année André Le Nôtre

"Versailles a servi de laboratoire au cours des siècles en matière d'urbanisme, inspiré d'André Le Nôtre", a expliqué François de Mazières, député-maire de Versailles. La ville compte aujourd'hui 167 m2 carré d'espaces verts par habitant, contre 20 m2 à Paris. "En cette année Le Nôtre, nous essayons de développer cette image en faisant le lien entre le passé et le présent en rénovant des jardins historiques et en créant des jardins contemporains", a-t-il dit.

La manifestation annuelle "Esprit Jardin" qui accueille chaque année plus de 8 000 visiteurs sera consacrée à l'œuvre de Le Nôtre les 23 et 24 mars avec la création d'un jardin éphémère à la Française installé sur la place de la cathédrale Saint-Louis, édifiée par Jacques Hardouin-Mansart au XVIIIe siècle. En avril, le public découvrira "Le Jardin des Senteurs", un écrin de verdure de 3.600 m2 réalisé par l’architecte paysagiste Nicolas Gilsoul, dans le quartier Saint-Louis, entre le Château de Versailles et le Potager du Roi. Dédié à l'art du parfum, ce lieu de promenade sera riche d'une centaine d'espèces végétales.

Une exposition d’art floral, organisée à l’Hôtel de Ville du 18 au 21 avril par la Société Nationale d’Horticulture Française, réunira des exposants français, anglais, italiens, belges, suisses, japonais et monégasques qui présenteront 70 compositions de styles différents évoquant le XVIIe siècle aux côtés d’autres œuvres contemporaines.