Versailles et Créteil, les deux miraculés de la répartition des postes d'enseignants pour 2020

Le climat est tendu lors de la présentation des mesures effectives à la rentrée 2020, la Fédération unitaire syndicale (FSU) décidant même de quitter la séance du comité interministériel d'où elle se tenait. Le syndicat estime que ces mesures « vont continuer de dégrader les conditions d'études des élèves et de travail des personnels ».

Un solde nul pour 2020

Pour parler chiffre, 440 emplois seront créés dans le primaire, qui accueillera 42 520 élèves de moins qu'en 2019 et une suppression d'autant dans le secondaire, qui dénombre plus de 22 000 élèves supplémentaires l'an prochain. Pour 2020, le solde est donc nul alors qu'il était négatif pour la rentrée 2019 qui comptabilisait 1 800 suppressions de postes, sans compensation prévue au primaire.

Une hétérogénéité entre académies

Toutes les académies ne seront pas logées à la même enseigne. Les grandes gagnantes sont Versailles et Créteil qui obtiennent, respectivement, 243 et 201 postes pour le primaire et 82 et 99 postes pour le secondaire.

Parallèlement, l'académie d'Aix-Marseille récupère 76 postes au primaire et 2 au secondaire, celle de Lyon, 55 et 94 mais les académies de Lille et Amiens voient plus d'une dizaine de postes supprimés. L'académie de Paris subit également 16 suppressions de postes dans le premier degré et 78 dans le second.