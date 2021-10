Vers une piétonnisation régulière de la rue du Commerce ?

Après une expérimentation le 18 mai dernier, la rue du Commerce connut son deuxième test le 13 juillet, de 13 à 18h. Trois autres dates verront la rue interdite à la circulation (sauf pour les riverains) jusqu'en novembre : les samedis 14 septembre, 19 octobre et 30 novembre.

Dans le cadre de la concertation, la Mairie interrogeait également sur des améliorations potentielles, et assure qu'elle a entendu les différentes remarques et suggestions et mettra ainsi tout en place pour que chacun puisse profiter de cette rue apaisée pendant un après-midi. à l'issue de cette expérimentation mensuelle, elle tirera le bilan afin d'envisager une piétonnisation tous les samedis du mois.