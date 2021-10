Vers une fusion des Hauts-de-Seine et des Yvelines ?

Selon les assemblées départementales, la création de l'établissement public de coopération interdépartementale Yvelines – Hauts-de-Seine "permettra notamment aux deux départements d'engager des démarches de rapprochement dans différents domaines (création d'un établissement interdépartemental pour accueillir les personnes souffrant d'un handicap psychique, mise en commun des services d'entretien et d'exploitation du réseau routier départemental, développement des usages numériques dans les collèges...)".

La fusion des sociétés d'économie mixte de développement permettra, par ailleurs, aux deux départements de disposer d'un outil commun au service de leur territoire et de fusionner les moyens mis au service des aménageurs. Cet ensemble composé de la Sem 92 et d'Yvelines Aménagement, incorporant la Sarry (région de Rambouillet) et la Semercli (ville de Clichy-la-Garenne), aidera les maîtres d'ouvrage publics dans leurs réalisations, leur apportant une capacité d'étude et d'ingénierie renforcée.

Patrick Devedjian, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, et Pierre Bédier, président du Conseil départemental des Yvelines, « partagent la même vision et la même ambition » pour leurs départements. Leur objectif est « de réunir les capacités humaines et financières des deux départements pour porter conjointement de grands projets capables d'améliorer le quotidien de leurs concitoyens ».