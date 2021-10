Vers une extension de la piétonisation des berges

Entre le musée d'Orsay et le pont de l'Alma, les berges de Seine ont déjà accueilli plus de deux millions de visiteurs depuis leur ouverture. Une fréquentation rythmée par des évènements et des activités diverses autour des thèmes de la culture, du sport, de la nature et du lien au fleuve. Au-delà de sa vocation de promenade pour les piétons et les cyclistes, le site a démontré sa capacité à accueillir des usages variés tenant compte des saisons.

L’idée d’aujourd’hui est d’étudier les aménagements possibles entre Chatelet et le pont de Sully (1er et 4e arrondissements), visant à accorder la priorité aux piétons et aux circulations douces et à mettre en valeur le paysage des Berges. L’étude devrait également travailler sur le projet de continuité piétonne et cyclable le long de la Seine, visant à relier les Bois de Boulogne et de Vincennes. Un contrat d’objectifs sera également élaboré entre la Ville et Ports de Paris, qui traduira leurs objectifs communs pour la reconquête du fleuve : mise en valeur des paysages, développement de la biodiversité, ouverture au public, accueil des touristes, transport fluvial, etc.