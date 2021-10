Vers une écotaxe pour les camions

Selon Valérie Pécresse, son produit devrait « être réinvesti dans l'amélioration de la route en Ile-de-France » et permettre « d'aider au verdissement des flottes des transporteurs qui travailleraient avec l'Ilede-France », ainsi qu'à l'installation de bornes de recharge.

« Il faut une négociation avec les transporteurs parce qu'ils sont très durement impactés par la crise et l'idée n'est pas de mettre à mal tout un secteur d'activité économique qui fait des faibles marges », a-t-elle ajouté.

Cette écotaxe toucherait aussi les camions en transit, qui « n'apportent aucune valeur ajoutée dans la région, polluent, détruisent les routes et ne paient rien », a-t-elle précisé. La présidente d'Ile-de-France Mobilités a, par ailleurs, suggéré que les autoroutes franciliennes soient transférées à l'autorité régionale des transports publics, afin de pouvoir y aménager plus facilement des couloirs réservés au covoiturage et aux bus.

« Ile-de-France Mobilités serait extrêmement heureuse, dans le cadre de la loi 4D – décentralisation, déconcentration, différenciation et décomplexification –, de se voir confier la compétence des routes d'intérêt régional », a déclaré Valérie Pécresse aux sénateurs.

L'élue a cité le périphérique parisien – une voie communale –, les autoroutes de rocade A86 et A104, et « les autoroutes pénétrantes dans Paris après les péage »