“Vers une eau pure” plébiscitée à plus de 90 %

À plus de 90 %, cette innovation suscite un fort intérêt des habitants.



À l’écoute constante de ses 4 millions d’usagers, le Sedif a mis en place depuis 20 ans un Observatoire de la qualité du service public de l’eau pour mesurer leur niveau de satisfaction et répondre au mieux à leurs attentes. La première vague de l’enquête 2021 réalisée en juillet auprès d’un échantillon représentatif de 1 321 usagers prouve que les attentes autour du projet “Vers une eau pure” sont fortes.

Dans une deuxième question, l’enquête de Médiamétrie montre que cet intérêt est motivé par trois raisons principales : la volonté d’améliorer le quotidien à son domicile (prolonger la durée de vie des appareils ménagers, assurer un meilleur entretien des canalisations, du linge, etc.), l’envie de consommer une eau de qualité (goût et odeur), et meilleure pour la santé via une élimination des micropolluants, mais aussi plus douce pour la peau.