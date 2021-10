Vers un relèvement du plafond du paiement sans contact ?

Déjà fin mars, l'Autorité bancaire européenne (EBA) recommandait de relever le plafond du paiement sans contact car payer en cash est devenu un risque de propagation du coronavirus.

Les terminaux de paiement des commerces étant touchés par des centaines d'utilisateurs au quotidien, les banques étudient actuellement toutes les mesures permettant une mise en place sans difficulté, que ce soit pour les commerçants comme pour les particuliers, du relèvement de ce plafond.

« Cette hausse du plafond de paiement sans contact est une mesure de bon sens face au Coronavirus, alors même que d'autres pays européens comme l'Irlande ou la Pologne sont déjà passés à 50€...et qu'il est déjà possible de payer sans contact via son mobile sans limitation de montant ! », déclare Maxime Chipoy, directeur du site d'information MoneyVox.fr.

S'il paraît bienvenu, ce relèvement de plafond pause tout de même quelques questions de sécurité et on peut se demander s'il ne va pas accroître les fraudes et s'il restera d'actualité une fois l'épidémie passée.