Vers un Internet plus sûr pour les enfants

Intitulé "Enfants et écrans: grandir dans le monde numérique", ce rapport fait d'abord le constat que les écrans (télévision, ordinateurs, smartphones, consoles de jeux...) se sont installés massivement dans le quotidien des enfants et adolescents. Ainsi en 2011, les enfants de 4 à 14 ans ont passé en moyenne 2h18 par jour devant la télévision, contre 3h47 pour l'ensemble de la population, selon Médiamétrie, et les chiffres continuent d'augmenter chaque année. D'après une enquête européenne, les Français de 9-16 ans passent en moyenne deux heures par jour sur Internet. Une pluralité de régulations et de contrôles ont été créés en fonction du canal de diffusion des contenus (télévision, internet, cinéma, jeux vidéo...) mais il n'existe actuellement aucun organisme de contrôle et de régulation unifié, déplore le rapport. Aujourd'hui, le contrôle parental sur les ordinateurs, au delà de l'âge de 8-10 ans, est "peu utilisé, lourd, imprécis", et "la navigation internet sur les tablettes, les smartphones et via le wifi, échappe à tout contrôle". Or les adolescents sont peu conscients des informations personnelles qu'ils laissent sur internet et qui peuvent être exploitées à des fins commerciales ou malveillantes. Parmi ses propositions pour rendre Internet "plus sûr pour les enfants", le rapport prône l'instauration d'une "co-régulation" des politiques du numérique. Il suggère aussi de "rendre visibles sur tous les sites les modalités de signalement des contenus illicites ou inappropriés" et de prévoir une formation effective aux technologies de l'information et de la communication des principaux acteurs intervenant auprès des enfants (professeurs, éducateurs...).