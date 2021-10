Vers la régulation de la location meublée de courte durée

Cette réalité a un impact direct et fort sur la ville et la vie de quartier. Aussi, Paris vient de réunir quatre métropoles européennes et de nombreux chercheurs, afin de présenter une étude “Sciences Po – Apur” sur les réponses publiques apportées par les métropoles pour encadrer cette pratique.

Apportant un complément à l'offre d'hébergement hôtelier, les plateformes de locations meublées de courtes durées produisent également des conséquences négatives : « renforcement de la spéculation immobilière, renchérissement des prix, aggravation de la pénurie de logements accessibles, entraînant une baisse du nombre d'habitants dans le cœur des villes, nuisances de voisinage, détérioration du tissu commercial et de la vie de quartier ».

Aucune des grandes capitales touristiques du monde n'est restée inactive face à ce phénomène. Paris a donc décidé de travailler en collégialité, en se joignant aux villes de Madrid, Barcelone, Lisbonne et Amsterdam pour inventer les réponses régulatrices de demain.

Afin d'offrir une base concrète aux travaux de Paris et ses partenaires, l'Atelier parisien d'urbanisme (APUR) vient de livrer une étude approfondie en partenariat avec une équipe de chercheurs de Sciences Po sur l'impact des plateformes de locations meublées touristiques et les réponses publiques apportées dans quatre grandes villes du monde : “Locations meublées de courte durée : quelle réponse publique ?”.

La présentation de cette étude a été l'occasion de nourrir les échanges en vue d'une prochaine réunion à Bruxelles, organisée sous l'égide d'Amsterdam, pour faire remonter ces problématiques et sensibiliser la Commission européenne.