Vers la baisse de la vitesse sur le périphérique

"Le gouvernement est d'accord sur le principe et va étudier la faisabilité de la mesure", a affirmé la mairie, après la tenue d'un Comité interministériel pour la qualité de l'air. Cette annonce va "dans le bon sens", a souligné la Ville dans un communiqué. Elle "permettra notamment de réduire la pollution et le bruit et de renforcer la sécurité routière sur cet axe", dit-elle.

Le Conseil de Paris avait adopté en juillet 2011 un vœu en faveur d'une limitation de la vitesse à 70 km/h sur le périphérique. Le maire de Paris Bertrand Delanoë (PS) en avait à plusieurs reprises sous le précédent quinquennat adressé la demande à la préfecture de police, sans succès. Il a renouvelé ce souhait cet été, à la faveur de l'arrivée de la nouvelle majorité.