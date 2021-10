Verrerie MiF : Cornet Vincent Ségurel accompagne Tourres & Cie sur la reprise de La Rochère

La Rochère a été fondée en 1475 par Simon de Thysac, maître verrier gentilhomme du château de Lichecourt dans les Vosges, dans un territoire riche en matières nécessaires à la fabrication du verre (bois de chauffe, sable, silice, fougère, potasse, chaux, eau...). L'entreprise était entrée dans la famille Giraud en 1858.

La verrerie emploie une centaine de salariés pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Elle détient un savoir-faire unique et traditionnel grâce à ses verriers et maîtres-verriers tout en cherchant à innover en permanence.

L'entreprise développe ses activités dans les arts de la table (verres, carafes, tasses, coupes, objets décoratifs...) à raison actuellement de 60 % de son chiffre d'affaires et dans l'architecture et la décoration (briques, tuiles, pavés, carreaux et revêtements muraux) pour le solde. 50% de ses produits sont destinés à l'export dans une cinquantaine de pays, notamment à travers sa filiale La Rochère North Americabasée à New York faisant également partie de l'acquisition.

L'acquéreur, la holding industrielle Tourres & Cie est une structure d'investissement de la famille Tourres, verriers français établis en Normandie depuis le 19ème siècle. A l'occasion de cette opération, elle réalise par ailleurs une augmentation de capital afin de doter La Rochère 1475 de moyens supplémentaires pour l'investissement dans de nouveaux moyens techniques. 7 cadres dirigeants de l'entreprise sont par ailleurs associés.

La holding Tourres & Cie avait récemment fait l'acquisition des Verreries et Cristalleries WALTERSPERGER, entreprise réalisant des flacons d'exception pour la parfumerie et les spiritueux avec un procédé de fabrication semi-automatique.

Intervenants :

Société : La Rochère 1475 (Antoine Giraud)

Acquéreur : Tourres & Cie (Stéphanie Tourres), Gilles Ambs, Managers

Conseils acquéreur :

Avocat acquéreur : Cornet Vincent Ségurel (Emmanuel Mansillon, avocat associé, et Géraldine Malinge, avocat)

Audit juridique : Cornet Vincent Ségurel – Alfred Lortat-Jacob, avocat associé (Fiscal), Hélène de Saint-Germain, avocat associé (droit social) et François Herpe, avocat associé (propriété intellectuelle)

Audit financier : Oderis (Aurélien Vion, Augustin Dupont, Arnaud Demazuze)

Banque d'affaire conseil acquéreur : Pax Corporate Finance (Adrien Tourres)

Conseils cédants :

Banque d'affaires conseil cédants : Sefico Nexia (Alexandre Aidoudi, Jean-Claude Louche)

Avocat cédants : Fidal – Didier Madrid

Société

Avocat Société : Fidal – Didier Madrid (droit des sociétés) et Manfred Blot (droit bancaire).