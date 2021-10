Véronique Dutoit et Frédéric Boucly passent associés du cabinet d'avocats KGA

Ce pôle de compétences comptera désormais près de 20 avocats dont cinq associés. KGA est un cabinet d'avocats couvrant les domaines liés au droit des affaires : fusions-acquisitions, droit social, droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication, droit public, droit fiscal, le contentieux des affaires et l'arbitrage. KGA intervient pour des clients étrangers et accompagne ses clients français dans leurs projets à l'étranger en s'appuyant sur un réseau de partenaires notamment aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest, en Israël et en Chine. En France, KGA est présent à Paris, Marseille et Lyon.