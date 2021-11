Verisure organise un job dating dédié au handicap

Dans le cadre de la semaine du handicap, l’entreprise Verisure organise, le 23 novembre prochain, un job dating spécialement dédié au handicap. Au total, quarante postes seront à pourvoir. L’événement a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap à travers des recrutements sur le site d’Antony. Forte d’une croissance exceptionnelle de 20%, renouvelée chaque année depuis 10 ans, Verisure souhaite créer 250 emplois sur l’ensemble du territoire.

Après cette journée, les personnes retenues seront intégrées au process de recrutement classique au même titre que les autres candidats. Au total, quarante candidats pourront participer à l’événement et donc être recrutés.

Plusieurs métiers concernés

Les postes à pourvoir en CDI sont les suivants :

Agent de planning (H/F)

Chargé de clientèle Grands Comptes (H/F)

Expert en télésurveillance (H/F)

Chargée de clientèle réclamation (H/F)

Chargée de clientèle rétention (H/F)

Chef de projet (H/F)

Développeur Java (H/F)

Gestionnaire ADP (H/F)

Gestionnaire de paie (H/F)

Hotliner au support technique (H/F)

Responsable Facility Management (H/F)

La politique d’inclusion de Verisure

Avec ce dispositif, Verisure est engagée dans une démarche de non-discrimination et d’égalité des chances en valorisant les compétences, le potentiel et le profil du candidat, au-delà de l’expérience ou du diplôme. Concernant plus particulièrement les personnes ayant une Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH), l’entreprise leur offre un véritable accompagnement tout au long de leur carrière : adaptation du poste de travail, formation, suivi régulier des collaborateurs etc. Verisure propose également des solutions adaptées pour qu’ils puissent travailler dans les meilleures conditions avec l’aménagement de leur poste de travail à domicile comme au bureau, pour les métiers sédentaires ou itinérants, l’aménagement des conditions de travail ou encore la remise de titres CESU Handicap.

Delphine Chevalet Chapeaud, directrice des ressources humaines chez Verisure France, rappelle l’engagement de l’entreprise pour l’inclusion : « Nous agissons au quotidien en faveur de l’égalité des chances, de la diversité et de l’inclusion. Verisure donne la chance au plus grand nombre ! Nos recrutements sont ouverts à tous, sans distinction de genre, d’orientation sexuelle, d’origine ou de culture, car nous sommes convaincus que cette diversité est source de complémentarité, de performance et donc, une force au sein de nos équipes.

Nous ne regardons pas uniquement le diplôme ou l’expérience, nous nous attachons à la motivation et aux valeurs de chacun. Nous avons décidé de devenir une entreprise référente en matière de lutte contre les discriminations. Notamment en favorisant l’emploi des jeunes, la promotion des femmes et l’accueil et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. ».