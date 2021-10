Ventes privées Guy Hoquet, du 1er au 20 novembre

Le réseau Guy Hoquet l’Immobilier renouvelle son opération « Ventes privées » pour la troisième année consécutive. Inauguré en novembre 2011, ce concept de ventes à prix réduits dans l’immobilier ancien constitue une opportunité pour les particuliers porteurs d’un projet immobilier. Côté acheteur, ces ventes privées offrent la possibilité d’accéder à une sélection de biens à prix compétitif. Pour le vendeur, elles permettent d’offrir une visibilité supplémentaire et d’accélérer la vente. L’opération est ouverte à tous les membres inscrits sur le site Guy Hoquet l’Immobilier. Pour devenir membre, il suffit de créer un espace personnel en quelques clics, sur le site Web du réseau.





« Cette année, plus que jamais, nous entendons agir pour fluidifier le marché en créant la rencontre entre vendeurs et acheteurs. Aujourd’hui, les acquéreurs attendent des conditions meilleures pour concrétiser leur acte d’achat, tandis que les vendeurs sont à la recherche de solutions de communication efficaces pour aller au bout de leur projet. Plus qu’un simple intermédiaire de la transaction, l’agent immobilier doit se positionner en véritable partenaire des projets de vie du consommateur », explique Fabrice Abraham, directeur général de Guy Hoquet l’Immobilier.

En 2012, l’opération a connu un succès important avec plus de 5 500 biens proposés à la vente, une baisse moyenne des prix de mise en vente de 6 %. Guy Hoquet avait alors enregistré près de 14 000 inscrits sur le site, soit une augmentation de 75 % par rapport à 2011, confirmant l’intérêt des consommateurs pour cette opération.