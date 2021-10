vente-privee.com rachète le Théâtre de Paris

Dans sa volonté de proposer aux artistes un modèle complet, vente-privee.com, véritable media par son audience de 2,5 millions de visiteurs uniques par jour et ses 18 millions de membres à travers huit pays européens, permettra à la fois de promouvoir les artistes, distribuer leurs albums, vendre des billets de spectacles, et produire ou coproduire l’artiste sur scène.



Dans le cadre du rachat majoritaire de la société d’exploitation du Théâtre de Paris, vente-privee.com s'associe à deux actionnaires minoritaires : Stéphane Hillel, Directeur artistique du Théâtre de Paris depuis 2003, et Richard Caillat, producteur, qui prend la présidence du conseil d'administration.