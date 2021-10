Venez recruter vos futurs apprentis

La 23e édition du Forum de l'alternance se tiendra le 10 et 11 avril 2018 à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Organisé par la CCI Paris, la mairie de Paris, la Cité des métiers, Pôle emploi, la Direccte et la Région Île-de-France, le Forum de l'alternance accueille chaque année près de 15 000 jeunes, 60 entreprises et plusieurs dizaines de centres de formation.

Un forum dédié au recrutement

Avec 10 000 contrats proposés, le Forum de l'alternance est avant tout un salon de recrutement. Il a pour objectif de proposer aux jeunes des contrats en alternance et de finaliser de véritables recrutements, ce qui constitue son originalité par rapport aux autres forums.

Les offres sont consultables en ligne afin que les candidats puissent se préparer avant les entretiens. Sur place, les entreprises peuvent prendre un stand ou diffuser leurs offres de recrutement sur celui de la CCI Paris, qui recueille l'ensemble des offres des PME.

Des profils conformes aux besoins des entreprises

Pour mobiliser des candidats aux profils variés, correspondant aux besoins des entreprises, les organisateurs mettent en place un important dispositif de communication sur l'ensemble de l'Île-de-France : invitations ciblées, partenariats médias… Par ailleurs, l'ouverture du salon jusqu'à 19 h le premier jour permet à des candidats plus expérimentés ou déjà en poste de participer.