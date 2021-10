Vendredi 29 novembre : 3e édition de la Journée nationale des jeunes

Depuis quelques années, le débat sur la formation est posé. En effet, le temps des humanités où l'on formait des êtres à la pensée critique, à la rigueur intellectuelle, à l'argumentation rationnelle et à la curiosité, devant les guider vers plus d'autonomie intellectuelle, semble révolu au profit du temps de l'hyperspécialisation. L'éducation nationale est désormais questionnée sur la pertinence de son enseignement aux regards des enjeux lié à l'avenir économique de notre pays. A l'heure où le gouvernement annonce la mise en place du Conseil National Education Economie et rappelle l'importance de l'éducation comme levier majeur pour développer la croissance et l'emploi de la France, de nombreuses personnes issues du monde de l'entreprise, de l'éducation ou des associations, organisent des rencontres pour que les jeunes envisagent au mieux leur avenir professionnel.



Tout l'enjeu éducatif de notre société réside donc dans le juste équilibre entre la formation à l'autonomie intellectuelle et la préparation au monde professionnel. L'ambition de la JNDJ est d'offrir la possibilité aux jeunes de découvrir des métiers, trop souvent méconnus, dans des secteurs pénuriques, et aux entreprises d'échanger avec celles et ceux qui les rejoindront peut-être un jour. Cette Journée fera partie des rares occasions proposées aux collégiens et lycéens pour découvrir et être sensibilisés au monde de l'entreprise.



La JNDJ sera, cette année, placée sous le thème de « la transmission » des savoirs et des valeurs, entre les jeunes et les acteurs de la société civile (institutions, entreprises, associations, collectivités.). En effet, les enjeux de la transmission sont désormais multiples et ne se définissent plus par une démarche créant un lien hiérarchique du savoir détenu par le plus âgé et transmis au plus jeune, mais bien par un échange de valeurs entre les deux acteurs. Ce seront donc les expertises et les expériences professionnelles qui viendront rencontrer l'énergie, la créativité, et la maîtrise des nouveaux usages de la communication digitale.



« Parce que notre jeunesse demeure notre seul avenir, il est important de la choyer et de lui donner raison de croire dans l'avenir et dans son avenir », commente Claudine Schellino, Présidente de l'Association Banyan, organisatrice de la JNDJ. « Un jour elle présidera à l'avenir de la France aussi nous devons leur faciliter la découverte des chemins du développement de notre pays. Ce développement passant également par la dimension économique, il est de notre devoir de les préparer au mieux au monde de l'entreprise, en perpétuelle révolution », conclut Claudine Schellino.