Vendre du conseil ... efficacement

S'installer à son compte, c'est facile. Vendre ses prestations et conseil, c'est plus difficile! Comment définir son offre de conseil ? Comment prospecter, décrocher un rendez vous, mener un premier entretien, rédiger une proposition, la présenter, la discuter et assurer le SAV de la mission ?

Vendre du conseil efficacement © Dunod