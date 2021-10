Vendanges : les Parisiens invités à participer

Ces vendanges participatives préludent à la cinquième édition de la Fête de la vigne et du raisin, qui se tiendra le dimanche 6 octobre à Paris et dans les communes franciliennes. La Ville entretient plusieurs vignes sur son territoire et notamment cinq vignobles qui sont vendangés chaque année et produisent du vin. Un œnologue est mandaté pour conseiller les agents municipaux dans la culture de ces vignes et suit attentivement toutes les étapes menant à la vinification.

Ces espaces originaux de nature en ville ont un rôle patrimonial et une vertu pédagogique. Dans cet esprit, la Ville de Paris organise quatre vendanges participatives, ouvertes à tous : Parc de Bercy (12e), 17 septembre à 9h ; Parc Georges-Brassens (15e), 27 septembre à 9h, et Parc de Belleville (20e), 26 septembre à 9h et 10h.

Inscription par mail à l'adresse :

vendangesparticipatives@paris.fr