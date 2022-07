Véligo Location lance un guide pour (re)découvrir la région francilienne

Alors que le Tour de France a fait son retour, l’entreprise de location de cyclesVéligo Location a pris une initiative sympathique pour que les Franciliens découvrent ou redécouvrent la région parisienne. « Mon incroyable Île-de-France », c’est le nom d’un guide d’itinéraires que la structure a lancé dernièrement. Avec 24 parcours thématiques différents pour se déplacer dans toute la région, la structure espère allier loisir et vélos à assistance électrique (VAE).

Découvrir les trésors de l’Île-de-France

Véligo est un service qui propose la location longue durée (six mois) de ces vélos spécifiques à assistance électrique, afin de faire de la mobilité durable une réalité pour le plus grand nombre. Ainsi, l’entreprise a développé un guide d’itinéraires pour sillonner toute l’Ile-de-France et faire découvrir aux usagers le VAE loisir.

À travers 12 thématiques - nature, animaux, insolite, gastronomie, histoire, sport, point de vue, culture, hébergement, architecture, enfants et découverte de lieux secrets - les itinéraires offrent des parcours allant de la découverte de l’agriculture urbaine, en passant par l’exploration de la faune et la flore de la forêt de Rambouillet… La gastronomie est également mise à l’honneur, notamment grâce à un parcours « vélo et fromage » qui saura faire saliver les fins gourmets. Ce sont autant de propositions qui permettent de redécouvrir la région et sa richesse, en passant partout grâce à son VAE. L’ensemble des parcours et du guide sont à retrouver sur le site de Véligo Location.

Des itinéraires testés en avant-première sur… Instagram !

Par ailleurs et pour faire parler de son initiative, Véligo a proposé à cinq influenceurs de tester avant tout le monde les itinéraires imaginés par l’entreprise sur le réseau social Instagram. Ainsi, Chloé de @chloeandyou, Mathieu de @encompagniedurenard, Virginie de @Poussine, Louise de @mybetterself et Justin de @CruchonM ont pu partager avec leur communauté leurs pérégrinations aux quatre coins de l’Île-de-France.

Boucle inédite à la découverte de Sarcelles, Paris by night, chemin sur les îlots de la Seine, itinéraire nature dans le 94, ou de la campagne à la ville le long du canal de l’Ourcq, le programme est complet, varié, et saura plaire à tous. Ce tour en avant-première a aussi été l’occasion de donner à voir en image la diversité et la richesse des différents parcours, imaginés pour accompagner les usagers Véligo.