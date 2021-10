Véligo Location dévoile ses trois nouveaux modèles

Pour diversifier son offre et répondre aux nouveaux usages des cyclistes, Véligo Location, le service de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) d'Île-de-France Mobilités, a récemment présenté trois nouveaux modèles, qui arriveront début 2021. Fort de son succès après seulement un an de mise en service, Véligo Location, qui comptabilise déjà près de 20 000 souscriptions, compte attirer davantage de clients grâce à ses nouveaux vélos à assistance électrique, une alternative intéressante à la voiture pour véhiculer des enfants et/ou transporter des petites marchandises.

Selon l'enquête CSA réalisée pour Véligo Location en août dernier, 54 % des Franciliens disposent d'un vélo personnel et si 53 % d'entre eux l'utilisent pour leurs loisirs, 31 % le considèrent comme un moyen pratique pour effectuer leurs trajets quotidiens, entre le domicile et le travail, pour accompagner les enfants à l'école ou pour aller faire leurs courses. C'est donc répondre au mieux aux attentes et besoins des Franciliens et assurer une expérience optimale que Véligo Location prévoit de mettre progressivement en service trois nouveaux modèles électriques : un triporteur, un modèle rallongé et un biporteur.

Le triporteur

Sur liste d'attente à partir de mi-décembre 2020 et disponible à la souscription à partir de janvier 2021, le vélo triporteur est idéal pour effectuer les déplacements du quotidien tout en bénéficiant d'une assistance électrique. Grâce à la caisse à l'avant, d'une capacité de 60 kg, et au porte-bagage sur le côté, il permet de transporter des enfants à l'école, de faire ses courses, de transporter ses animaux ainsi que de déplacer de petits meubles tout en bénéficiant d'une assistance électrique. Il dispose de deux roues à l'avant qui augmentent la stabilité du VAE pour une conduite sereine en toute sécurité. Ce modèle, très stable, est plus large que le Véligo classique et est particulièrement adapté aux zones avec des voieries larges

Le rallongé

Disponible à la souscription au printemps 2021, le modèle « rallongé » ressemble beaucoup à un vélo classique et permet de rouler en toute sécurité sur les pistes cyclables. Il bénéficie d'une petite caisse à l'avant d'une capacité de 8 kg et d'un porte-bagage allongé qui s'adapte aux différents besoins : tout en gardant une taille de vélo habituel, l'usager peut y installer jusqu'à 2 enfants avec siège ou coussins-banquettes.

Le biporteur

Disponible à la souscription au printemps 2021, ce modèle bénéficie de tous les équipements du Véligo traditionnel. Il possède une caisse à l'avant du vélo, permettant de transporter jusqu'à 60 kg, donc à la fois d'emmener ses enfants à l'école, de faire ses courses, de transporter ses animaux mais aussi de déplacer de petits meubles tout en bénéficiant d'une assistance électrique. Sa conduite se rapproche de celle d'un vélo classique et sa faible largeur vous permet d'emprunter toutes les pistes cyclables.