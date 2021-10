Vélib' Solidarité : une nouvelle offre encore plus accessible

Ouverte à tous les bénéficiaires du forfait « gratuité transport* » mis en place par le STIF, cette nouvelle offre permet de profiter des avantages de Vélib’ pour seulement 19 € par an au lieu de 39 €,en bénéficiant de 45 minutes offertes au lieu de 30 à chaque trajet. «Avec ce nouveau tarif avantageux, Vélib’ s’adapte à la diversité des déplacements et des usagers du service. Vélib’ Solidarité favorise l’accessibilité du service à de nouveaux utilisateurs afin de permettre la mobilité de tous et encourager la pratique du vélo à Paris », souligne Julien Bargeton, adjoint chargé des transports, des déplacements et de l’espace public. Vélib’ Solidarité: la 6e offre des abonnements Vélib’ :



Offre Vélib’ Classique : 29€ par an et 30 minutes offertes

Offre Vélib’ Passion : 39€ par an et 45 minutes offertes

Offre Vélib’ Passion 14-26ans : 29€ par an et 45 minutes offertes

Offre Vélib’ Passion 14-26 ans boursiers : 19€ par an

Offre Vélib’ Passion 16-25 ans jeunes en Insertion : 19€ par an

Offre Vélib’ Solidarité : 19€ par an et 45 minutes offertes.



Vélib’ bat des records de satisfaction D’après une étude réalisée par l’institut TNS Sofrès du 9 au 16 octobre 2012 auprès de 500 utilisateurs, 90 % se déclaraient satisfaits du service et 100 % des abonnés longue durée conseilleraient Vélib’ à un ami. Par ailleurs, Vélib’ a récemment enregistré un record de locations avec 148 575 Vélib’ loués sur Paris le 25 avril 2013. Vélib’ compte désormais près de 250 000 abonnés à l’année et comptabilise plus de 169 millions de déplacements depuis son ouverture.