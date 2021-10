Vélib : la Chambre régionale des Comptes épingle la qualité du service

Selon ce rapport, l'exploitant de Vélib, Somupi, une filiale à 100 % de JCDecaux, aurait dû mettre à disposition des usagers 23 801 vélos dans 1 742 stations de Paris et de banlieue. Or, malgré les clauses du contrat, tous les vélos prévus n'ont pas été mis à la disposition des utilisateurs. Sur les six premiers mois de 2010, le nombre de vélos disponibles a été en moyenne de 18 210", souligne-t-elle. De plus, loin d'appliquer les pénalités initialement prévues au marché dans ce cas de figure, la Ville a mis en place de nouvelles dispositions qui ne prévoient de sanction que lorsque le nombre de vélos disponibles est inférieur à 75 % du nombre contractuel, souligne la chambre. Ce taux permet une régulation optimale en évitant d'avoir des stations vides comme des stations pleines, justifie la Ville.

Mais "cette argumentation serait recevable si la preuve d'une régulation optimale avait été apportée. Ce n'est pas le cas, bien au contraire", critiquent les auteurs du rapport. Vingt-cinq véhicules tournent dans Paris et 30 communes limitrophes pour améliorer la répartition des vélos dans les stations. Mais "85 % de l'activité de régulation (...) est consacrée à quatre arrondissements" (les 14e, 18e, 19e et 20e), souligne en effet la CRC. La chambre déplore également la mise en place d'"indicateurs de qualité (...) peu satisfaisants". Ainsi "la rapidité de l'accès à un vélo (...) ne peut être mesurée valablement", puisque sont comptabilisés comme disponibles même les vélos souffrant de "défaillances techniques, parfois majeures". Autres reproches: la Ville n'a pas utilisé ses pouvoirs de contrôle des comptes de Somupi, et elle ne perçoit pas les recettes de locations et d'abonnements de Vélib dans le cadre d'une régie, comme le prévoyait le marché. Ces recettes sont perçues directement par Somupi qui les reverse ensuite à la Ville, ce qui n'est "pas légal".