Vélib est « Élu service client de l'année 2016 »

Ce prix récompense à la fois les compétences relationnelles, la gestion de la disponibilité, la qualité des réponses apportées et les qualités humaines du centre de relation client Vélib’

Le service Vélib, lancé en 2007 par la Ville de Paris, séduit toujours plus de Parisiens et visiteurs et continue à battre des records de fréquentation. Selon une enquête TNS Sofres 2014, 88% des utilisateurs d’Allo Vélib’ sont satisfaits du service client. Le temps d’attente est de 15 secondes en moyenne pour 97% des appels traités. 87% des messages envoyés via Facebook ou Twitter sont traités dans l’heure pour offrir le meilleur service aux 56 000 fans Facebook et aux 15 000 abonnés au compte @Velib sur Twitter.

Internalisé et basé en France, le centre de la relation clientèle de Vélib’, géré par Cyclocity, comptabilise 600 000 appels chaque année. Il est disponible 7j/7 par téléphone, sur le site www.velib.paris et via les réseaux sociaux Facebook et Twitter.