Vélib' : de nouveaux tarifs à partir du 1er août

L'évolution actée par le SAVM vise à « inciter à choisir son vélo en fonction de son besoin, avec des Vélib' électriques adaptés aux trajets longs et des Vélib' mécaniques pour les petits trajets », explique le service à ses abonnés. Ni le prix des trois abonnements (V-Libre pour les usagers occasionnels, V-Plus pour les usagers réguliers du vélo mécanique et V-Max pour ceux du vélo électrique) ni le coût de la location unitaire du vélo mécanique ne changent.

En revanche, les abonnés V-Libre et V-Plus devront débourser 1 euro de plus (respectivement 3 et 2 euros) pour louer un vélo électrique, qu'ils pourront utiliser plus longtemps (45 mn contre 30 jusqu'ici) avec le tarif de base. Pour les abonnés V-Max, les deux premiers trajets par jour sont gratuits en-dessous de 45 minutes, là aussi contre 30 auparavant, mais les courses deviendront payantes à partir de la troisième. « Notre objectif, c'est de réorienter les usages, d'amener les utilisateurs à se tourner vers le vélo mécanique pour des courses de courte durée. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune modification (tarifaire) sur le vélo mécanique », a insisté Sylvain Raiffaud, président du SAVM. L'augmentation des tarifs électriques participe à la rallonge, estimée à 4 millions d'euros par an jusqu'en 2024, qui a été décidée en février dans un avenant au contrat en cours avec l'opérateur Smovengo.