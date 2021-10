Veil Jourde promeut Anne Louiset en qualité de Counsel

Anne Louiset est avocate au Barreau de Paris depuis 2012 après avoir obtenu un Master I de Droit des affaires de l'Université de Rouen, un Master II Professionnel de Droit des affaires à l'Université de Paris Dauphine et un Master II Recherche de Droit des obligations civiles et commerciales à l'Université de Paris V - Descartes. Elle est devenue collaboratrice du cabinet Jourde en 2012 et enseigne également régulièrement à l'Université.

Veil Jourde, qui recense aujourd'hui 15 associés et plus de 50 avocats, est reconnu comme un acteur incontournable des contentieux d'affaires stratégiques ou complexes, notamment ceux à forts enjeux (financiers, réputationnels, juridiques…), souvent transversaux et internationaux. Anne Louiset y intervient et traite de problématiques couvrant une large gamme de contentieux de droit des affaires : droit des contrats, contentieux commerciaux, contentieux bancaires et financiers. « La nomination d'Anne qui a effectué toute sa carrière au sein du cabinet confirme que nous avons à cœur de promouvoir nos talents. Elle s'inscrit aussi dans le développement continu de l'activité contentieuse qui est au cœur de la pratique du cabinet », soulignent Georges Jourde et Eric Deubel, associés du département Contentieux-Arbitrage. Ce dernier compte désormais 7 associés, 4 Counsels et 9 collaborateurs. Veil Jourde.