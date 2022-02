Veil Jourde coopte deux associés en contentieux

Le contentieux judiciaire ou arbitral constitue un pôle d’expertise du cabinet Veil Jourde, acteur notoire de la profession. Ces deux nouvelles associations visent à accompagner les besoins des clients. Eric Deubel, associé du département, insiste : « Elles prolongent l’esprit Veil Jourde, et feront perdurer notre pratique d’excellence ».

Corinne Vallery-Masson est avocate depuis 1981. Elle a débuté par une activité de droit pénal, puis, progressivement, ses dossiers l’ont conduite vers une diversité de contentieux : le droit commercial, le droit des assurances, le droit de la propriété intellectuelle marquent sa pratique professionnelle. Chez Veil Jourde depuis 2002, ses expertises illustrent parfaitement la philosophie du cabinet : des dossiers variés, souvent complexes ou à forts enjeux, dans des univers souvent très différenciés qui vont de la cosmétique aux centrales nucléaires, en passant par le cinéma et l’évènementiel, tout en traitant « une diversité de dossiers pro bono conformément au sens et à l’honneur de ce métier. ».

Jean Veil et Georges Jourde, co-fondateurs du cabinet, soulignent : « Corinne se devait de devenir notre associée. Depuis longtemps, elle en avait toutes les qualités et a participé à tous nos succès ».

Gaspard Lundwall est avocat depuis 2012. Après une première expérience de fusions acquisitions et de contentieux commercial, il entre chez Veil Jourde comme collaborateur en 2014, il en est devenu counsel en novembre 2020. Il intervient sur une large gamme de dossiers techniques de droit des affaires, tant en droit commercial qu’en civil ou pénal, avec en ligne de mire la recherche de la meilleure stratégie pour le client.

Les co-fondateurs du cabinet précisent : « Nous sommes heureux d’avoir de nouveaux associés, formés chez nous, partageant nos valeurs et notre conception du métier d’avocat, et très en phase avec nos clients. Gaspard intervient sur des dossiers très divers de contentieux des affaires, souvent transverses entre le civil et le pénal, dont le point commun est la complexité. C’est l’esprit de notre pratique et la décision de l’associer était donc naturelle. »

Veil Jourde est constitué actuellement par ses 2 associés fondateurs, 16 associés et plus de 50 avocats, dont le département Contentieux-Arbitrage qui compte désormais 9 associés, 3 counsels et 9 collaborateurs.