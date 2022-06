Véhicules électriques : une journée dédiée au Parc floral

Alors que le prix du gasoil et des carburants n’a jamais été aussi élevé pour les véhicules thermiques, le marché des véhicules électriques est lui en pleine expansion. Le Gouvernement a d’ailleurs annoncé le lancement prochain d’une offre de leasing de véhicules électriques à partir de 100 euros par mois. Dans ce contexte de démocratisation de l’accès aux véhicules électriques, les Franciliens auront l’occasion de tester, le 19 juin (10h-19h), les derniers modèles électriques d’une dizaine de constructeurs automobiles à l’occasion des Electric Test Days, au Parc Floral de Paris.

Faire passer les visiteurs derrière le volant pour les sensibiliser

La journée sera ouverte aux particuliers dans un lieu unique, destiné au test, avec un circuit plein air ! Le lieu idéal pour une expérience de conduite dans un cadre vert. À noter que la participation à l'événement est gratuite, et l'entrée au Parc Floral incluse, afin de proposer un moment familial. Un événement qui a pour ambition d’accompagner le grand public vers une mobilité plus durable. Pour sensibiliser, un moyen simple : faire passer les visiteurs derrière le volant de véhicules électriques. Ainsi, selon Yann Azran, co-organisateur de l’événement, « l’objectif des Electric Test Days est de créer une expérience unique et concrète. Pour passer d’un véhicule thermique à un véhicule électrique, le test est indispensable : il faut apprivoiser le nouveau fonctionnement de la motorisation, expérimenter les nouvelles sensations de conduite. ». Avant de l’adopter définitivement ?