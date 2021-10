Végétalisation et résilience des banlieues

Merci Raymond, start-up éco-responsable déterminée à redonner place au végétal dans le milieu urbain, s'est donnée pour mission depuis plus de trois ans de verdir les banlieues parisiennes encore trop bétonnées. Ces actions ont pour objectif de (re)mettre la nature au cœur des quartiers pour augmenter le bien-être de ses habitants et (re)créer du lien social entre eux. Après des premiers développements en région, c'est désormais à Stains, dans le quartier “Clos Saint-Lazare”, que Merci Raymond poursuit ses actions – en collaboration avec Seine-Saint-Denis Habitat et Plaine Commune dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA). Ce projet d'ampleur rassemble les habitants autour d'une action commune : la création d'un jardin partagé pour développer l'agriculture urbaine au cœur du quartier et favoriser la résilience de la ville.

L'objectif est de participer au maintien du lien social, grâce à l'installation d'un potager de 200 m2 au sein d'un jardin partagé - et des interactions entre les habitants autour d'un projet commun de végétalisation et d'agriculture urbaine.