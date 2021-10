Vaughan Avocats soutient le Campus international au Mali

Pour Alexis Moisand, associé du cabinet d'affaires Vaughan Avocats : « Le Mali et l’Afrique subsaharienne offrent des opportunités d’investissement et de développement considérables aux entreprises, notamment françaises. Campus est une occasion de mettre en contact les avocats et les acteurs économiques de cette zone de l’Afrique pour échanger notamment sur l’évolution du corpus juridique des entreprises. Etant un des premiers cabinets français à s’installer au Mali, Vaughan Avocats a adhéré dès le départ à ce projet. »

Alexis Moisand interviendra à une table ronde sur le sujet des entreprises responsables en Afrique, intitulée

« Le respect des droits de l’Homme par les entreprises, un enjeu pourles avocats qui les conseillent », le

jeudi 11 septembre à 14h.