Vaughan Avocats s'associe à l'initiative «Silicon Valley Camp »

Le Silicon Valley Camp a Tous les créateurs d’entreprises innovantes qui souhaitent développer leur marché, trouver des investisseurs, s’expatrier, monter des filiales ou s’associer dans la Silicon Valley sont invités à candidater dès maintenant et jusqu’au 16 janvier à l’adresse http://www.young-entrepreneur-school.com/dossier- de-candidature. Un voyage à la Silicon Valley pour les entreprises sélectionnées est organisé en mai 2015.

Cette initiative est le fruit d’une collaboration inédite entre Vaughan Avocats, la Young Entrepreneur School implantée à Sophia Antipolis et le réseau Sophia Business Angels. Vaughan Avocats participe dès à présent à Paris, Sophia Antipolis, Toulouse et Rennes, aux côtés de ses partenaires locaux, à la sélection des candidats au voyage. Le cabinet jouera un rôle actif lors de la préparation des start ups au camp. Vaughan Avocats sera également présent durant le voyage pour accompagner les participants dans leurs rencontres et démarches.

Le partenariat ancre la volonté du cabinet de soutenir les projets des entreprises en croissance à l’international, en particulier dans le domaine de l’innovation technologique. Pour Pierre Callède, managing partner de Vaughan Avocats, « ce business trip est tout à fait unique en ce qu’il met à disposition des porteurs de projet une équipe impliquée sur laquelle s’appuyer, ce qui leur donne infiniment plus de chances de réussir. Vaughan Avocats accompagne notamment les dirigeants d’entreprises innovantes en France, que ce soit dans la structuration de leurs projets, la protection de leur innovation, la négociation de contrats, la levée de fonds... Ici, nous avons l’occasion d’aller plus loin dans notre démarche en préparant et en faisant le voyage avec eux. C’est tout à fait dans notre conception du métier d’avocat : mettre le juridique au service du développement de l’entreprise. »