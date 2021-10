Vaughan Avocats dévoile sa nouvelle identité de marque

Depuis sa création en 2005, Vaughan Avocats accompagne une clientèle française et internationale dans la réalisation de ses ambitions. Arrivé à un moment charnière de son histoire, le cabinet souhaite « bousculer les carcans » du monde juridique avec sa nouvelle identité.

À l'occasion de cette refonte de marque, le cabinet a également repensé la segmentation de ses expertises, afin de mettre l'accent sur sa vision globale, son approche business, et sa transversalité. Vaughan s'appuie ainsi sur une offre de solutions juridiques transverses qui lui permet d'imaginer de nouveaux angles d'attaque pour accompagner ses clients.

La nouvelle identité visuelle de Vaughan Avocats illustre l'attachement du cabinet à l'indépendance et à la liberté créatrice. Imprégnée de l'univers du "street art", elle déploie un univers artistique brut et rebelle. Un nouveau logo, un nouveau site internet et une vidéo de présentation en constituent les éléments forts.

« Nous souhaitions que notre image exprime pleinement nos valeurs et notre attachement à penser et intervenir autrement, pour apporter à nos clients des services de très haute qualité. La nouvelle identité visuelle de Vaughan porte cet esprit de liberté, cette capacité à casser les codes, avec toujours le souci d'offrir aux entreprises et à leurs dirigeants des conseils fiables et créateurs de valeur », remarque Pierre Callède, managing partner.

Cette approche originale du métier d'avocat et de l'accompagnement client, propre à Vaughan et à sa nouvelle identité, permet au cabinet de libérer les talents et potentiels de chacun afin d'accélérer la réussite de tous, avec 3 promesses clés du discours :

Unlock the full Potential

Unlock the full Value

We are Vaughan