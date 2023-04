Vaughan Avocats annonce l’ouverture d’un Spanish Desk

Cabinet indépendant présent à Paris, Toulouse, Rennes, Versailles et Bamako, Vaughan Avocats a annoncé l’ouverture d’un Spanish Desk. Ce dernier est né de la volonté de l’entreprises « d’offrir à ses clients des conseils juridiques et fiscaux intégrant une véritable expertise professionnelle, dans le cadre des relations commerciales et des investissements transfrontaliers, entre la France et l’Espagne ». Le Vaughan Spanish Desk a ainsi vocation à accompagner des entreprises espagnoles qui cherchent à développer leurs activités en France, ainsi que des clients français désireux d’investir dans le marché espagnol.

Il se veut fidèle à l’ADN international du cabinet, s’inscrivant dans une stratégie d’expansion et dans le cadre des relations privilégiées que Me Bruno de Laportaliere, associé Corporate / M&A du bureau de Toulouse entretient, depuis plusieurs années, avec de nombreux clients espagnols, du fait de ses nombreuses expériences professionnelles en Espagne et du multilinguisme de l’ensemble de ses équipes.

« Car la spécificité de notre Spanish Desk est son implantation toulousaine qui nous permet de couvrir tout le sud-ouest de la France et toute la chaine pyrénéenne frontalière avec l’Espagne, de Bayonne à Perpignan », explique-t-on chez Vaughan Avocats.

Le cabinet met à la disposition de ses clients un interlocuteur unique, qui centralise le suivi de leurs projets ; ainsi que des partenaires juridiques locaux (via des partenariats avec des cabinets d’avocats espagnol de haut niveau) ; mais aussi des partenaires techniques (notaires, experts-comptables, CAC, banques, etc. capables de traiter en français ou en espagnol). Vaughan Avocats met aussi à profit ses relais institutionnels (CCI françaises et espagnoles, Business France, BPI France, Conseil régional d’Occitanie).

Qu’il s’agisse d’investissements, de création d’entreprises ou d’opérations commerciales, le cabinet propose donc de guider ses clients dans leurs activités commerciales internationales, entre la France et l’Espagne.