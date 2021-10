Vaughan Avocats accompagne Intence (ex Youstiti solutions) pour sa levée de fonds

Intence, ex Youstiti Solutions, développe une suite logicielle de gestion d'expérience touristique intelligente. La société cible les destinations touristiques de montagne, du littoral, du patrimoine ainsi que le tourisme industriel. Créée en 2018 et basée à Tarbes, la start-up est lauréate de plusieurs concours d'innovation depuis sa création et compte plusieurs belles références clients : Val d'Isère, Avoriaz, Cauterets etc.

Cette levée a pour objectif de se renforcer dans la collecte et l'analyse de données, mais aussi sur la billetterie et le contrôle d'accès dématérialisés grâce à l'application mobile. Nous projetons d'étoffer notre équipe commerciale, embaucher des développeurs et conforter notre avance concurrentielle », précise Alexandre Magnat, CEO et fondateur.

Intervenants

Pour Intence, Vaughan Avocats est intervenu avec une équipe menée par Bruno de Laportaliere, associé Corporate/M&A du bureau de Toulouse, Anne-Sophie Lara-Ramirez, Collaboratrice et Carole Levrault, assistante juridique.

Pour Occitanie Angels, est intervenu Themis Conseils, avec Catherine Youssoupov et Benoit Fontan.