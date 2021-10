Vaughan Avocats accompagne BOTdesign pour une levée de fonds de 1 million d'euros

Ce tour de table d'1 million d'euros, réalisé grâce au soutien du fonds entrepreneur Occitanie Ouest géré par M Capital Partners, de Business Angels toulousains, de la BPI, du Crédit Mutuel et de la Banque Populaire, va lui permettre de doubler son nombre de collaborateurs et d'augmenter considérablement celui des utilisateurs en proposant son offre aux hôpitaux, établissements de santé et médico-sociaux, et praticiens en libéral.

Comme l'explique Olivier Thuillart, co-fondateur de BOTdesign, « notre force est d'être propriétaire de notre messagerie instantanée ainsi que de la plateforme permettant de programmer des robots conversationnels. Tout est hébergé en HDS. Cela permet de certifier la sécurité des données échangées et de ne jamais subir les modifications d'algorithmes des principaux hébergeurs sur le marché mondial (Whatsapp ou Facebook à titre d'exemple). »

Jean-Louis Fraysse, Président et co-fondateur de BOTdesign souligne que « La stratégie de BOTdesign répond aux attentes du plan gouvernemental « Ma santé 2022 », dont l'objectif est de maintenir le lien entre patients et soignants par des outils numériques.

BOTdesign comble le maillon manquant entre l'hôpital et le patient lors de moments clés, tels que le retour au domicile après une hospitalisation, les besoins avant une intervention chirurgicale, le dépistage en cas de suspicion de maladie.

Les solutions de BOTdesign permettent une vision complète et à jour du parcours de santé du patient, traçable, avec un échange en temps réel de son dossier, examens, analyses, ordonnances, imagerie.

BOTdesign créée une bulle collaborative et réhumanise la relation en permettant aux soignants de se concentrer sur l'échange avec le patient plutôt que sur les aspects administratifs et logistiques. ».

Liste des intervenants

Pour BOTdesign, sont intervenus, sur les aspects juridiques, Bruno de Laportalière, associé M&A, du bureau de Toulouse de Vaughan Avocats, assisté d'Anne-Sophie Lara-Ramirez, avocate, et de Carole Levrault, assistante juridique ainsi que, sur les aspects comptables et financiers, Julien Duffau, associé du Cabinet Euraudit.

M CAPITAL PARTNERS était conseillée par Jérôme Majbruch, associé du cabinet parisien MF2A.