Vaucresson adopte une solution 100 % LED télégérée

Début 2013, la ville de Vaucresson a lancé un appel d'offres pour un marché global de conception, (re)construction, maintenance et exploitation de ses installations d'éclairage public et équipements connexes (équipements sportifs, etc.). A l'issue de la procédure de dialogue compétitif, SPIE Ile-de-France Nord-Ouest est déclarée adjudicataire de ce contrat d'un montant de plus de 3 millions d'euros sur une durée de 10 ans. Vaucresson sera ainsi la première collectivité en France à reconstruire l'ensemble de son éclairage public (soit 1 177 points lumineux) avec des lanternes à LED télégérées point par point. Les travaux prévoient également la rationalisation et la sécurisation du réseau d'alimentation. Au terme du contrat, la ville de Vaucresson disposera d'une infrastructure d'éclairage public modernisée permettant une baisse de sa consommation en énergie électrique de 46 %. «La ville a complétement adhéré à notre concept et a donc jugé notre offre comme la plus pertinentecar parfaitement conforme aux exigences des engagements du Vaucresson 21, l'Agenda 21 local », précise Daniel Labanowski, Directeur commercial de SPIE Ile-de-France Nord-Ouest.« Vaucresson anticipe et montre ainsi ceque pourrait êtrel'éclairage public de l'avenir: la conjugaison de la technologie LED et de la télégestion.»

Pour sa part, la Ville de Vaucresson « se félicite d'être maintenant la première commune à se doter d'un plan global en matière d'éclairage public et d'être à la pointe des économies d'énergie et de l'innovation.Depuis 2001, la Ville a choisi de mener une politique exigeante en faveur du développement durable dans toutes ses dimensions environnementales, économiques et sociales. Toutes les décisions d'investissement ou de gestion de la Ville intègrent systématiquement l'environnement dans tous ses aspects. 12 engagements sur 14 du Vaucresson 21 sont désormais mis en œuvre».