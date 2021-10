Vanessa Perez : les convictions intimes des entrepreneurs du monde de demain

« Entrepreneurs d'un monde nouveaux », le nouvel ouvrage de Vanessa Perez, paru aux Éditions Kawa, est la reproduction d'entretiens menés avec des entrepreneurs visionnaires, de tout secteur d'activité, et dont l'auteur tente d'en extraire une vision commune de l'entrepreneur de demain.

L'ouvrage retrace les portraits de nombreux dirigeants et indépendants tels que Bertrand Piccard (Solar Impulse), Serge Papin (Système U), Gad Elmaleh (Artiste), Clara Gaymard (RAISE), Maurice Levy (Publicis), Yves Guillemot (Ubisoft), Luc Julia (Samsung) ou encore Steve Jobs (Apple) et révèle tant leurs rêves devenus réalité que leur vision de l'avenir.

Plus largement, cet ouvrage recentre l'aventure entrepreneuriale au cœur de valeurs humaines et sociales essentielles, avec optimisme et enthousiasme.