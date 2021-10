Vanessa Perez : Entrepreneurs, accomplissez vos rêves !

Affiches Parisiennes : Vous avez récemment sorti un livre remarqué dans le milieu de l'entrepreneuriat, « Entrepreneur d'un monde nouveau ». Comment vous est venue l'idée de ce livre ?

Vanessa Perez : J'ai toujours été fascinée par les entrepreneurs et nombre d'entre eux on jalonné mon parcours professionnel.

N'étant pas moi-même « entrepreneur », dans sa définition économique, mais ayant le sentiment d'être satisfaite par ma vie professionnelle, je suis allée à la rencontre d'entrepreneurs emblématiques pour comprendre le sentiment d'accomplissement commun qui nous habitait, comprendre quelles étaient les valeurs qui les animaient et dans quelle mesure nous pouvions partager ce sentiment d'accomplissement. Ces valeurs sont le travail, la persévérance, avoir une vision, un rêve au service d'un geste altruiste que ce soit envers la planète ou le vivant. Ensuite, l'accomplissement est relatif et propre à chacun. On peut rêver de s'accomplir en écrivant un livre, en élevant des enfants ou en créant une société.

J'ai donc voulu prouver que cette injonction de devenir entrepreneur, qui existe depuis plusieurs années à travers les médias ou les startups qui mettent à l'honneur les entrepreneurs, avait peut-être un fondement à revoir et que chacun pouvait être entrepreneur de sa propre vie.

A. - P. : Justement, quel est votre parcours professionnel ?

V. P. : Je suis diplômée d'une école de commerce, l'EDHEC. Avant même de trouver mon premier emploi, passionnée par la création de concepts stratégiques au service des marques, j'ai proposé un concept d'émission télévisée à TF1, qui l'a acheté. Il s'agissait de concevoir des publicités avec un nouveau format mettant en scène des individus pour faire vivre pleinement l'expérience de marque.

Ensuite, j'ai intégré l'agence Havas, au planning stratégique, un service dédié à la conception créative et stratégique de projets pour l'événementiel et la promotion des ventes.

Au bout de trois ans, j'ai rejoint le groupe Publicis. Dans un premier temps, toujours au planning stratégique, puis j'ai piloté une agence exclusivement dédiée à la communication de marque dans le domaine de la santé et de la science.

C'était une période où les startups commençaient véritablement à émerger et participaient à l'accompagnement du patient. Soucieuse de casser les silos entre science et technologie, j'ai conçu un sommet à l'UNESCO, appelé Vision-Innovation, en partenariat avec l'Institut de la vision, qui a eu pour objectif de réunir les acteurs de la santé, de la recherche, de l'industrie, de la technologie, les payeurs (assurances) mais aussi des urbanistes, des sociologues avec pour objectif unique : Optimiser le parcours de vie des patients ayant une déficience visuelle.

J'ai ensuite rejoint la société Dassault Systèmes en tant que Vice-Présidente en charge de la communication. Dassault Systèmes, société du CAC 40, est le leader mondial des logiciels de conception en 3D et de solutions pour la gestion du cycle de vie d'un produit.

Je suis actuellement Directrice de la communication de l'European Institute of Technology Digital (EIT Digital), une entité liée à la Commission européenne qui soutient l'innovation digitale et l'éducation entrepreneuriale en Europe.

Pour ce faire, nous animons un écosystème riche de 300 partenaires issus du monde de l'industrie, des startups, de la recherche et du monde académique.

Nous accompagnons les startups dans le domaine de la deeptech, nous pilotons des projets d'innovation pan-Européens et sommes en partenariat avec une vingtaines d'Universités européennes.

A. - P. : Vous vous êtes donc orientée sur les problématiques du digital aujourd'hui ?

V. P. : Le digital - et l'innovation de manière plus large - sont en effet des moyens qui permettent de répondre aux enjeux sociétaux et économiques. EIT Digital accompagne et fait grandir nombre de solutions dans le domaine de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, du bien-être, des villes dites « intelligentes » au regard des défis relatifs à la mobilité et à l'environnement mais aussi dans le domaine de la finance et du manufacturing digital.

A. - P. : Est-ce que la crise que nous avons traversée a fait évoluer vos objectifs ?

V. P. : D'un point de vue de la communication, la crise a renforcé la nécessité de répondre plus que jamais aux problématiques concrètes de la société. Nous l'avons tous remarqué pendant cette période, certaines campagnes de communication ont eu une véritable résonance si elles étaient en mesure d'apporter une solution opérationnelle, rassurante et juste aux citoyens alors que d'autres – trop éloignées de l'actualité - devenaient complètement obsolètes ou inaudibles.

En ce qui concerne EIT Digital, les initiatives de type hackathon permettant d'identifier des solutions digitales liées à l'environnement du COVID ont par exemple connu un véritable succès.

La crise a aussi suscité l'évolution de champ sémantiques - en termes de communication - davantage dans le respect et vecteur de valeurs et beaucoup moins agressif.

On voit beaucoup de marques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la communication en général sur les médias télévisés, qui ont repositionné leur communication avec de nouvelles campagnes plus responsables et davantage dans l'accompagnement, ne soyons néanmoins pas naïf sur l'objectif !

Dans mon métier au quotidien, c'est une véritable nécessité que d'anticiper la fréquence et la posture qu'une marque se doit d'adopter si elle veut durer et être entendue par ses audiences.

A. - P. : À travers votre parcours professionnel, vous avez rencontré de grands patrons, notamment Maurice Levy. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous avez travaillé avec lui ?

V. P. : Sur le plan humain, son engagement hors norme auprès des clients, des équipes et bien sûr de l'entreprise, de profondes valeurs, une exigence qui vous fait grandir, sans parler de cette capacité de travail … je pourrais résumer cela par l'engagement, la passion et le leadership.

Sur le plan professionnel, une vision qui permet aujourd'hui au Groupe d'être le troisième groupe mondial de communication grâce à une puissante alchimie de la créativité et de la technologie et pilotant la transformation des entreprises sur toute la chaine de valeur.

A . - P. : Parmi ces personnalités, qui vous a le plus marqué ?

V. P. : Difficile de répondre comme vous le comprendrez, néanmoins le Pr. José-Alain Sahel - Directeur de l'Institut de la Vision - parce qu'il est en première ligne avec des patients – qui peuvent être un jour chacun d'entre nous – et auxquels il apporte parfois de l'espoir mais surtout des solutions, le tout animé par un profond humanisme.

L'humanisme du professeur Sahel, cet engagement et cette relation qu'il nourrit avec le patient ont suscité une véritable émotion. D'autant que c'est un personnage qui est doté d'une profonde culture, d'une profonde sagesse spirituelle. Le discours a été passionnant et le livre en partage l'essence.

A. - P. : Une personne sort du lot de ces grands entrepreneurs, c'est un artiste, Gad Elmaleh. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette rencontre ?

V. P. : La première chose, c'est que j'aime beaucoup réunir des gens de profils différents. C'est ce qu'on appelle « l'open-innovation ». A ce titre-là, j'ai réuni des profils différents parce que chacun pouvait apporter un éclairage, une dimension particulière. Et j'ai voulu montrer que ces profils avaient tous des rêves, une vocation ou un projet et qu'il y a un moment où leurs valeurs personnelles et professionnelles ont convergé pour devenir ce qu'ils sont.

Gad Elmaleh a toujours eu un souci de partager cette joie de faire rire, de divertir, c'est un homme de scène très aimé par le public. Il vit un rêve qu'il a visualisé depuis qu'il était tout petit.

J'ai voulu démontrer que, lorsqu'on mentalise son rêve et qu'on aligne toutes les actions pour le réaliser, il y a de fortes chances qu'il se réalise. Il ne faut pas croire que cette injonction d'être un entrepreneur n'appartient qu'à des gens qui ont une entreprise qui génère plusieurs millions, plusieurs milliards de dollars, mais plutôt à ceux qui ont une conviction et qui sont capables de se réaliser et de réaliser leur vocation.

J'ai pris effectivement des gens qui ont une valeur d'exemple, mais ce livre s'adresse à toute personne qui souhaite se rapprocher de ses rêves et les accomplir, que ce soit dans le bénévolat, l'entrepreneuriat ou des choses plus personnelles comme élever une famille ou …écrire un livre par exemple. L'ouvrage a pour vocation de révéler le dénominateur commun à ceux qui accomplissent leur rêve et partager des clés universelles au service l'accomplissement de soi. Trouver son centre de gravité, assumer sa vocation, ceux sont aussi des clés qui permettent de se rapprocher de ce l'on souhaite au plus profond de soi.

A. - P. : Un dernier mot à adresser aux entrepreneurs ?

V. P. : Au entrepreneurs mais surtout à tous les porteurs de rêves : continuez de nous inspirer. Étymologiquement, « entreprendre », cela veut dire s'engager dans un projet durable, et un projet durable, c'est un projet de vie, donc oser accomplir vos rêves !

A. -P. : Pensez-vous que la vision de l'entreprise va changer suite à la crise du Covid-19 ?

V. P. : Des ré-équilibrages vont bien sûr s'opérer que ce soit dans le monde professionnel, la vie sociale, avec des remises en question de certaines priorités comme le temps dans les transports pour certaines professions. Toute crise crée des disruptions et offre des alternatives à ce que l'on croyait acquis. A partir du moment où une expérience - ou une crise - nourrit un parcours, elle se doit de faire réfléchir.

ENTREPRENEURS D'UN MONDE NOUVEAU

Disponible sur commande aux éditions Kawa - https://www.editions-kawa.com/

et en kindle sur Amazon.com et Fnac.com