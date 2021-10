Valoriser la Ressource Humaine dans l'organisation

Ce livre s'adresse aux dirigeants, managers, chefs de service et spécialistes RH. Proposant une approche pragmatique, mais aussi systémique, humaniste et réaliste, il identifie ainsi des méthodes et des outils pratiques qui permettent à chaque organisation de définir une stratégie de mise en œuvre de la Valorisation de la Ressource Humaine (VRH) et un plan d'action.

Il explique ainsi comment s'appuyer sur une ressource humaine engagée afin de permettre de développer et d'optimiser le fonctionnement de chaque organisation.

Depuis plusieurs décennies, ces dernières cherchent à mettre en place les conditions de l'implication et du développement des compétences de leurs salariés. Ceci afin d'assurer des productions et des prestations de qualité et réussir efficacement leur développement.

Pour répondre à ces enjeux, la VRH vise à développer et entretenir la motivation et le professionnalisme des salariés. Elle se traduit ainsi par des actions concrètes, individuelles et collectives, mises en œuvre dans le cadre des activités professionnelles quotidiennes.