Valians, le cabinet de droit public qui accompagne les opérateurs des secteurs privés et publics

Forts de leur complémentarité et co-fondateurs investis, les deux associés sont reconnus pour leur grande connaissance du secteur public et du secteur économique, appréhendés dans toutes leurs spécificités (urbanisme réglementaire et opérationnel, droit de la commande publique, droit de l’environnement). Sur ces matières, c’est une offre de services à forte valeur ajoutée qu’ils souhaitent mettre à disposition de leur clientèle privée et publique.

« La création du cabinet Valians est le fruit d’une intention : créer une structure spécialisée, référence du secteur, qui apporte à la fois des conseils immédiatement opérationnels et une vision stratégique et innovante pour les acteurs publics », précise Vincent Drain chez Valians.

Vincent Drain et Olivier Savignat interviennent dans la conception juridique des dossiers, le suivi de la bonne exécution des projets (contrats de concession, suivi de l’exécution des contrats publics, autorisation d’urbanisme ou encore assistance à la maîtrise d’ouvrage) jusqu’à la gestion des litiges.

Valians est naturellement le conseil des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, des sociétés d’économie mixte et maîtres d’ouvrage privés dans leurs activités quotidiennes comme dans leurs projets structurants.

Autre spécificité, le cabinet accompagne également des start-up et des PME françaises, comme étrangères, pour leur faciliter l’accès à la commande et à l’achats publics de prestations innovantes.

Rentrent par conséquent dans leur champ d’expertise, l’accompagnement du développement de e-services pour des acteurs publics, la mise en œuvre de plateformes collaboratives pour la conception et l’exploitation des ouvrages (BIM).

Le cabinet est l’appui des opérateurs publics en conseil, en pré-contentieux, comme au contentieux, avec une expertise avancée en matière de de conciliation/médiation et de mise en œuvre de dispositifs de régularisation des actes et procédures. Il intervient dans de nombreux secteurs (transports, santé, smart city, etc.)

« La mise en commun de nos savoir-faire a donné naissance à un cabinet innovant, organisé pour traiter des dossiers complexes de bout en bout, apporter des solutions opérationnelles et transversales en matière contractuelle et réglementaire, à la mesure de chacun », indique Olivier SAVIGNAT chez Valians.

A propos de Vincent Drain

Vincent Drain prête serment au barreau de Paris en 2002. Il conseille les opérateurs privés et acheteurs dans le domaine du droit de la commande publique et des contrats publics et intervient également dans les contentieux touchant ces sujets. Son expertise couvre tant la phase de passation de ces contrats avec le traitement des questions en matière de publicité et de mise en concurrence que les différentes étapes de leur exécution.

Il exerce dans des domaines variés : travaux et maîtrise d’ouvrages publics, transports, aquaculture, santé, petite enfance, etc.

Vincent Drain a exercé en qualité d’Associé au sein des cabinets FGD Avocats (2008-2016) et Artemont (2016-2021) avant de lancer Valians avec Olivier Savignat.

A propos d’Olivier Savignat

Olivier Savignat est avocat au barreau de Paris depuis 2003. Spécialiste en droit public, il a développé une expertise pointue en matière de droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’urbanisme commercial. Il conseille les opérateurs immobiliers (publics et privés) et les collectivités publiques en ces matières. Il les assiste et les représente dans le cadre de litiges contentieux y afférents.

Olivier Savignat collabore régulièrement avec des bureaux d’études pour assister les collectivités dans la gestion de leurs documents de planification et la mise en œuvre de leurs instruments de maîtrise foncière.

Il crée en 2009 le cabinet Os Avocat, avant de s’associer à Vincent Drain pour créer Valians.