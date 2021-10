Valérie Pécresse et Franck Margain nouent des partenariats avec Hanoï, Hong Kong et Tokyo

L'objectif de ce voyage officiel était « de nouer des partenariats avec Hanoï, Hong Kong et Tokyo en matières de Smart City et de tourisme ». Au programme, de nombreuses rencontres avec des investisseurs potentiels et des représentants des différentes villes étaient programmées.

Le voyage a débuté à Hanoï, avec l'inauguration de la station de mesure de la qualité de l'air (AirParif/Envea) installée sur le site de l'ambassade, en présence du maire de la ville, Nguyen The Thao.

Le lendemain, la délégation française participait à Hong Kong à un séminaire “Smart Mobility”, organisé par le consulat et le Smartcity Consortium, et à une rencontre avec les start-up françaises de l'incubateur Cyberport, et les investisseurs de Hong Kong, organisée par Choose Paris Region et Hong Kong Trade Development Council (HKTDC).

A Tokyo était prévue une rencontre avec Masahiko Uotani, P.D.G. de Shiseido, groupe de cosmétiques, et Jungo Kikuma, vice-président de la Japan Association of Travel Agents. La délégation assistait ensuite à la présentation du “Plan hydrogène” de Toyota. Ce voyage officiel s'est terminé par la visite de l'université de Tokyo et un entretien avec Yuriko Koike, gouverneur de la ville.