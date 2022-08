Valérie Pécresse et Anne Hidalgo déplorent de ne pas participer à la réunion JO 2024 d’Emmanuel Macron

Avec une quinzaine de membres du Gouvernement, la Première ministre Elisabeth Borne, ou encore Tony Estanguet, président de Paris 2024, Emmanuel Macron a tenu en début de semaine un « conseil olympique et paralympique », à deux ans et un jour du début des Jeux olympiques d’été 2024. Une réunion de chantier afin de faire un point sur la situation, à laquelle Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Anne Hidalgo, maire de Paris, n’étaient pas conviées.

Si le chef de l’Etat a d’ores et déjà annoncé qu’il tiendrait un conseil olympique avec les éluslocaux en septembre, ces absences n’ont pas manqué de faire réagir les intéressées. Ainsi, les deux femmes ont cosigné un communiqué pour indiquer leur déception. « Le président de la République a annoncé qu’il tiendrait, lundi 25 juillet 2022, une réunion ‘’de chantier’’ avec les services de l’État pour faire un point d’étape sur l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, estimant que la France se trouvait ‘’au bon niveau de préparation’’ », ont commencé Valérie Pécresse et Anne Hidalgo.

Réunion à deux ans des JO de Paris 2024

« La ville de Paris et la région Île-de-France ont déploré de ne pas être associées à cette initiative. Le président de la République Emmanuel Macron a alors indiqué qu’il tiendrait à la rentrée un « point d’étape avec les élus ». Même si un tel fonctionnement en deux temps est rarement source d’efficacité, il prend enfin acte que rien ne pourra se faire sans les collectivités territoriales, dont Paris, signataire du contrat de Ville-Hôte, et la région Île-de-France. ».

Un message adressé au président de la République mettant en lumière la non-invitation, comme la nécessité de travailler main dans la main avec tous les acteurs des JO 2024. « La clef de la réussite des grands événements sportifs internationaux, c’est la coordination entre toutes les parties prenantes, dont les collectivités sont un maillon essentiel. Pour l’organisation des Jeux comme pour le reste, l’État a tout à gagner à faire preuve de considération à l’égard des villes, des métropoles, des départements et des régions ».

Coordination nécessaire entre l’Etat et les collectivités

Cette « réunion de chantier » a servi à faire un point sur plusieurs thèmes. Avec le nouveau préfet de police de Paris Laurent Nunez, ou le préfet de région Île-de-France, Marc Guillaume, la sécurité a été évoquée, défaillante qu’elle avait été lors du fiasco du Stade de France, autour de la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Autres sujets mis sur la table, ceux de l’organisation des JO et du budget, des thématiques qui semblaient pourtant concerner les représentantes de deux grandes entités de la région.

Les transports, un des problèmes du fiasco du Stade de France avec la grève du RER, présentent ainsi un risque de saturation, avec la présence de milliers de visiteurs du monde entier. Les discussions sur le budget des JO ont par ailleurs concerné l’objectif de réduire les dépenses, et l’équilibre entre l’Etat, les collectivités, l’entreprise Solideo, et le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques. De nombreux points, que les collectivités évoqueront donc avec Emmanuel Macron et d’autres responsables à la rentrée…