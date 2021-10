Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France

Claude Bartolone, candidat de l’union de la gauche obtient pour sa part 42,18 % des suffrages et Wallerand de Saint Just, Front National, 14,02 %.

Valérie Pécresse a voulu fixer le cap du mandat qui prend corps : « Chères Franciliennes, chers Franciliens, j’aime notre région. Mais je sais que vous attendez non pas des déclarations d’amour, mais des preuves d’amour. Dans les six prochaines années, nous allons tout donner pour vous. » (…) « Mes priorités seront de relancer la création d’emplois et d’investir dans notre jeunesse, son éducation, son insertion professionnelle et sa réussite. Je ferai la révolution des transports en commun mais aussi des routes pour réduire les embouteillages. Je mettrai le paquet sur la sécurité parce qu’il n’est pas normal d’avoir peur quand on prend le RER ou quand on sort du lycée. Je ferai un pacte avec le monde rural et casserai les ghettos en soutenant les maires qui veulent changer le visage de leur ville. Il ne doit y avoir ni territoire ni Francilien oublié. Au lieu de critiquer l’Europe, j’irai y chercher tout l’argent qu’elle peut nous offrir et que, par négligence, nous n’utilisons pas. »