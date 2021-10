Valérie Grimaud, bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis

Forte de 23 ans d'activité professionnelle, Valérie Grimaud exerce à Pantin. Elle a été membre du Conseil de l'Ordre à plusieurs reprises. Cette présence ordinale lui a notamment permis de créer et de développer les activités de la commission famille, qu'elle a ensuite portées au cœur des autres barreaux d'Ile-de-France. Elle est notamment à l'origine de procédures contre l'Etat pour des délais de jugement excessifs.

Valérie Grimaud prend aujourd'hui la tête du barreau rattaché au TGI de Bobigny, le 2e tribunal de France, après Paris.

Au côté de son prédécesseur, Stéphane Campana, elle avait largement contribué à “l'Appel de Bobigny” en février 2016, qui permit d'obtenir un renforcement du nombre de magistrats.

Comme le précise Valérie Grimaud, “mon objectif est de continuer à porter la voix d'un barreau courageux et engagé, qui regroupe 600 avocats convaincus que l'offre de droit n'est pas réservée à une élite. Ils ont une connaissance parfaite du tissu économique et social extrêmement dense et diversifié de ce département, qui connaît le plus fort développement économique de France”.

Dans la continuité de ses prédécesseurs, elle souhaite également poursuivre le rapprochement de son barreau avec les entreprises et les acteurs économiques de Seine-Saint-Denis.



A propos du barreau de Seine-Saint-Denis :

Ce barreau a été créé le 16 septembre 1972 à l'initiative de 21 avocats installés alors dans le département et rattachés auparavant aux barreaux de Paris et du Val-d'Oise. Au 1er janvier 2017, il regroupe 572 avocats en activité (357 femmes et 215 hommes), spécialistes et généralistes, ainsi que 34 avocats honoraires. Le dynamisme du barreau a accompagné le développement du TGI de Bobigny. L'activité de l'Ordre des Avocats se concentre à la Maison de l'avocat et du droit située à proximité immédiate du TGI (séances de formation, conférences, assemblées générales, etc.). La maison de l'avocat accueille également une antenne de l'École de formation des barreaux de la Cour d'appel de Paris et ses étudiants, futurs avocats.