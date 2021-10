Valérie Farez et Eglantine Lioret rejoignent le cabinet DESFILIS

Eglantine Lioret, avocate fiscaliste au Barreau de Paris, accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises françaises et internationales dans tous les dossiers fiscaux nationaux, transfrontaliers et internationaux, notamment en matière de structuration de leurs acquisitions et de réorganisation de leurs actifs, répondant au quotidien à tous leurs besoins (conseil & assistance et stratégie au contrôle fiscal, aide à la définition de défense contentieuse, procédures d'accord préalable ou de résolution des différends auprès des autorités compétentes).

Son expérience des opérations transfrontalières/internationales lui a permis de développer une expertise unique en fiscalité transactionnelle et en structuration fiscale, notamment dans le secteur immobilier.



Avant de rejoindre le cabinet DESFILIS en tant qu'associée, Eglantine a enrichi son expérience dans des cabinets reconnus et dernièrement chez Pinsent Masons.

« C'est avec enthousiasme que je rejoins le Cabinet Desfilis pour développer avec Valérie et Thierry un département fiscal ambitieux qui s'appuiera également sur les compétences de Laure et Caroline. Nous partageons avec tous les membres de ce Cabinet des valeurs communes, notre exigence d'excellence et notre implication personnelle au service de chaque client. Forte d'une solide expérience, je me réjouis de contribuer au développement d'un cabinet qui sait allier des compétences individuelles très fortes et un travail d'équipe créatif pour permettre à tous nos clients en France comme à l'étranger, de bénéficier de la stratégie fiscale la plus adaptée à leur situation et à leurs projets. » commente Me Eglantine Lioret



Valérie Farez, avocat fiscaliste au Barreau de Paris, accompagne également les entreprises françaises et internationales ainsi que les dirigeants dans leur gestion quotidienne de la fiscalité et dans le cadre de leurs opérations exceptionnelles. Son expertise s'exprime dans toutes les opérations de restructuration au stade du conseil comme du contentieux.



Elle rejoint le Cabinet DESFILIS en tant qu'associée après avoir développé ses compétences dans des cabinets de renom et dernièrement Pinsent Masons.

« Je suis très heureuse de m'associer à Eglantine en intégrant le Cabinet Desfilis. Après avoir travaillé en qualité de collaboratrice à ses côtés pendant une dizaine d'années, ce nouveau statut constitue une belle étape dans ma carrière. Notre tandem va pouvoir s'appuyer sur le dynamisme de Laure et Caroline pour former une équipe experte et soudée. Je me félicite de l'opportunité qui m'est ainsi offerte de poursuivre l'accompagnement d'une clientèle qui a conscience que l'excellence de la stratégie fiscale est nécessaire à tous les stades du développement sur le plan patrimonial et professionnel et ainsi, de toujours améliorer nos services pour mieux répondre aux évolutions de marché de nos clients » ajoute Me Valérie Farez

Animées par la même passion du service au client et le goût du travail en équipe, aux côtés de Thierry Lamarre, associé, spécialiste en ingénierie juridique et fiscale du patrimoine, Eglantine Lioret et Valérie Farez structurent leur département avec le concours de Laure Vacher et Caroline Astoux, Avocats fiscalistes au Barreau de Paris.



Cette intégration permet à DESFILIS de conforter sa place de cabinet d'avocats d'affaires français indépendant et de conseil habituel des industriels et des acteurs du private équity. Ce développement d'une pratique fiscale large et d'ores et déjà expérimentée à l'international accompagne le gage d'excellence et de réactivité que privilégie le Cabinet Desfilis pour la satisfaction de ses clients.



Philippe Rosenpick, associé, co-gérant et José Desfilis, associé, co-gérant indiquent :



« La fiscalité ne doit pas être vécue comme une matière d'accompagnement et de support du corporate mais être vue comme un moteur pour valoriser les autres activités du cabinet au service de nos clients. Desfilis a créé une culture de cabinet reposant sur un travail d'équipe dans l'harmonie des aspirations personnelles pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même et proposer à chaque client un conseil et une défense de très haute qualité. Le développement de notre département fiscal répond à cette exigence confrontée aux réalités fiscales actuelles. »

Me Philippe Rosenpick, Co-gérant chez Desfilis



« La fiscalité couvre tous les domaines du droit, mais aujourd'hui il n'y a pas une mais des fiscalités. Il nous faut donc des hyper- spécialistes dans tous les domaines de la fiscalité. Pouvoir compter sur une équipe pluridisciplinaire est essentiel pour répondre au service que les entreprises sont en droit d'attendre d'un grand cabinet. C'est pour cette raison que nous poursuivons notre recrutement de nouvelles compétences afin de ne jamais transiger sur l'excellence » Me José Desfilis, Co-gérant chez Desfilis

A propos de DESFILIS & ASSOCIES

Desfilis est un cabinet d'avocats d'affaires français indépendant. Créé en 1920 par l'ancien responsable juridique du groupe Renault, il est repris en 1985 par José Desfilis.

Historiquement proche des groupes familiaux, le cabinet conseille des sociétés cotées et non cotées, des fonds d'investissement, des groupes familiaux, des entrepreneurs et des dirigeants.

Les avocats interviennent dans les principales matières du droit des affaires : fusions-acquisitions, private equity, droit boursier, financement, fiscalité, droit social, restructuring et contentieux des affaires.

Pour une information plus détaillée sur le cabinet, vous pouvez consulter le site : www.desfilisavocats.com