Valérie Aumage rejoint Franklin pour y créer le département IT & Données Personnelles

Experte des nouvelles technologies et des données personnelles, Valérie Aumage exerce en conseil et contentieux depuis plus de 20 ans. Elle intervient notamment dans le cadre de la rédaction et de la négociation de contrats informatiques, dans la structuration de projets digitaux et de e-commerce et dans l'accompagnement des entreprises dans leur transition numérique. Elle accompagne ses clients en matière de données personnelles en France et à l'étranger tant sur leur mise en conformité globale que sur des sujets ciblés comme les cookies, les transferts de données en dehors de l'UE, les demandes d'exercice de droits, la cybersécurité ou les failles de données personnelles. Valérie Aumage travaillera en étroite synergie avec l'ensemble des associés du cabinet, notamment en propriété intellectuelle avec Sandra Strittmatter et en droit social avec Myriam de Gaudusson et Patrick Thiébart. Elle interviendra aux côtés de Serge Durox et de Michel Sapin pour les aspects Droit & Conformité, y compris dans les secteurs publics et parapublics.

A l'instar de la majorité des associés du cabinet, Valérie Aumage a développé une expertise internationale. Elle accompagne des sociétés françaises et étrangères positionnées sur les secteurs de l'édition de logiciels, de l'automobile, du jeu vidéo, du cloud ou encore de la cosmétique et des produits de luxe.

Après avoir exercé presque quinze ans au sein de cabinets anglo-saxons, j'ai eu à cœur d'intégrer une structure française. Franklin est pour moi un gage d'indépendance et est reconnu sur le marché parisien comme un cabinet haut de gamme, alliant exigence technique et liberté de développement. Ayant déjà participé à la création d'un département IT & Data Protection dans un cabinet anglo-saxon, j'ai souhaité renouveler cette expérience entrepreneuriale que je trouve particulièrement exaltante », explique Valérie Aumage.

Valérie Aumage rejoint le cabinet avec deux collaboratrices expertes en IT et Données Personnelles, Nolwenn Vignaud et Chloé Martin dit Neuville, respectivement avocates au Barreau de Paris depuis 2013 et 2017.

Les enjeux de la data ne cessent de croître et impactent tous les aspects de la vie d'une entreprise. Nous avons estimé que Franklin ne pouvait se passer d'une forte expertise dans ce domaine ; nos clients manifestent régulièrement de nombreuses attentes. L'arrivée de Valérie répond donc à ce besoin et permet par ailleurs de renforcer une nouvelle fois la pluridisciplinarité du cabinet. Sa capacité à piloter des projets transfrontaliers, notamment auprès d'entreprises japonaises ou allemandes, est également un atout pour les nombreux clients internationaux du cabinet. », complète l'ensemble des associés.

Biographie

Valérie Aumage (Maîtrise de droit commercial mention carrière internationale, Paris XI Sceaux, 1997 ; DESS droit de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information – major de promotion, Paris XI Sceaux, 1998) est avocate au barreau de Paris depuis 2000. Elle a débuté sa carrière comme collaboratrice au sein du cabinet Dubarry le Douarin Veil, avant de rejoindre Fieldfisher en qualité de collaboratrice senior en 2007. En 2010 elle devient associée chez Taylor Wessing, où elle recrée le département dédié aux nouvelles technologies et aux données personnelles. Elle intègre Franklin en mai 2021 pour y créer et diriger le département IT & Données Personnelles.

Valérie Aumage est également certifiée DPO par l'AFNOR sur délégation de la CNIL.