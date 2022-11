Valérie Aumage, nouvelle associée au sein de PwC

Dotée d'une expérience de plus de 20 ans au sein de cabinets d'avocats d'affaires français et anglo-saxons, Valérie Aumage vient soutenir l'ambition forte du cabinet PwC Société d’Avocats de renforcer ses activités dans le domaine du numérique, pour ainsi devenir l’acteur incontournable du marché en matière de droit des nouvelles technologies de l’information et de conformité RGPD.

Diplômée de l'Université de Paris XI Sceaux en Droit de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information, Valérie Aumage a démarré sa carrière au sein du cabinet Dubarry Le Douarin Veil (devenu Field Fisher Waterhouse). Elle a ensuite rejoint Taylor Wessing dont elle a été associée à compter de 2010, puis a dirigé l'équipe IT et données personnelles du cabinet Franklin.

L'arrivée de Valérie Aumage et de son équipe au sein de PwC Société d'Avocats permet d’étoffer l'équipe existante et de répondre aux besoins des clients du cabinet en offrant une palette de compétences élargie en matière d'IT, de données personnelles ainsi que de cybersécurité, de cyber intelligence, de cloud et de data. Dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire, l'arrivée de Valérie Aumage complète l'offre de services juridiques de PwC Société d'Avocats en lien avec les activités Deals & Advisory.

Le cabinet pourra s’appuyer sur l’expertise reconnue de Valérie Aumage qui est certifiée DPO par l'AFNOR sur délégation de la CNIL et est également membre de l’IBA (International Bar Association), de l’IAPP (International Association of Privacy Professionals), de l’AFCDP (Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel) et de l’AFPIDA (Association Française pour la Protection Internationale du Droit d’Auteur). L'expertise de Valérie Aumage a notamment été reconnue par Legal 500 et Best Lawyers en 2022.

Valérie Aumage écrit régulièrement dans des revues juridiques et dispense des formations en droit des données personnelles au sein du diplôme universitaire Droit et Grande Distribution de l’Université Sorbonne Paris Nord.